Dit is waarom je het noorderlicht in Nederland niet kan zien

wo 18 januari 2023 21.11 uur

HOLWERT - Het noorderlicht - ook wel aurora borealis genoemd - is deze week weer volop in het nieuws. Het zou 's nachts vanaf de kust van Nederland te zien zijn. Maar is dat ook zo?

Nee, het noorderlicht is met het blote oog in Nederland vrijwel niet te zien. Alleen als je heel veel fantasie hebt en als je van een hele lichtgrijze waas een groene waas weet te maken in je hoofd. Nederland ligt simpelweg te ver weg van de poolcirkel.

Zonnestorm

Als er heel veel elektrisch geladen deeltjes van de zon via de noordpool van de aarde de dampkring binnenkomen, is het noorderlicht zichtbaar. Het groter deze 'zonnestorm' is, hoe meer er te zien valt. Je moet dan wel dichtbij de poolcirkel zijn. Bijvoorbeeld op IJsland of in het noorden van Canada, Noorwegen, Zweden of Finland.

Waarom dan in het nieuws?

Het noorderlicht is vanuit Nederland wel heel 'lichtjes' vast te leggen op de camera. Met een fotocamera is het mogelijk om met een lange sluitertijd het groen van het noorderlicht te vangen. Het gaat om lange sluitertijden van tientallen seconden. Bovendien moeten de foto's gemaakt worden op plekken waar het pikkedonker is.

Bij zonnestormen met hoge activiteit is het dus wel mogelijk om het noorderlicht op de foto te zetten. Met het blote oog is het helaas vrijwel niet waarneembaar. Hooguit op het schermpje van de camera.