BNNVARA zondag live uit geboortestad Piet Paaltjens

vr 17 februari 2023 09.25 uur

LEEUWARDEN - Zondag 19 februari strijkt het reizende NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke (BNNVARA) neer in de Friese hoofdstad, om het er onder meer te hebben over leven en werk van dominee François HaverSchmidt, die in de negentiende eeuw onder pseudoniem Piet Paaltjens beroemd werd als dichter.

De aanleiding is het project Grauwe Hemel, over de Friese wortels van Nederlands grootste romantische, zwartkomische dichter en diens tijd in zijn eerste preekplaats Foudgum. Eind 2021 verscheen het boek Onder Frieslands grauwe hemel (uitgeverij Wijdemeer) en in mei 2022 was er een uitverkochte reeks locatievoorstellingen in en rond de kerk van datzelfde Foudgum, vlakbij Dokkum.

Johannes Keekstra, projectleider en bedenker van Grauwe Hemel, vertelt in de uitzending van zondag aan gastheren Erik Dijkstra en Frank Evenblij uitgebreid over de vermaarde predikant-poëet, wiens wieg in februari 1835 in Leeuwarden stond. Het programma is live op de radio te horen van 20.00 tot 22.00 uur en daarna beschikbaar als podcast.

Meer over het boek- en theaterproject Grauwe Hemel is te vinden op www.grauwehemel.frl.