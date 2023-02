Parkeerdrukte rond nieuwe flat Drachten verwacht

wo 08 februari 2023 11.11 uur

DRACHTEN - Met de komst van een appartementencomplex van vier bouwlagen aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten worden ook de parkeerproblemen in de buurt vergroot. Omwonenden lieten eerder al weten vanwege uitzicht, verlies van zon in de tuinen en andere redenen tegen de bouw ervan te zijn.

Parkeerplekken in de buurt worden nu al volop bezet door auto’s van medewerkers van bedrijven en instellingen in de directe omgeving.



"Het parkeren wordt een dramaatje", voorspelde buurtbewoner Egbert de Wit dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland, "Theoretisch voldoet het plan aan de norm, maar parkeren wordt een uitdaging. De drukte wordt onderschat." Buurtbewoners hebben grote moeite om zelf een plek voor hun auto te vinden.

Bij de flat worden 32 parkeervakken aangelegd, maar dat biedt geen soelaas. "Dat lijkt veel, maar de medewerkers van zorgcentrum Bertilla parkeren er ook." De Wit stelde voor om voor de nieuwe bewoners parkeervakken in de kelder of op het dak van de flat te maken.



"Het grootste probleem is dat er een blok beton komt te staan" in een wijk waar het vierlaags appartementengebouw absoluut niet past", aldus Egbert de Wit. Hij was samen met meerdere omwonenden naar het raadhuis gekomen om hun zorgen kenbaar te maken. Buurtgenoot Onno Post noemde de nieuwe flat "niet passend en buitenproportioneel. Zet op deze plek gewoon laagbouw".



