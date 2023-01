Buurt bezorgd over nieuwe flat Wuiteweg Drachten

do 12 januari 2023 10.11 uur

DRACHTEN - Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de bouw van een apprtementencomplex van vier bouwlagen aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Een van hen heeft straks zelf rechtstreekse inkijk in haar tuin.

Met de hoogbouw pal naast zich zijn omwonenden ook de zon in hun tuinen kwijt. Ze verwachten een zo grote verkeersdruk dat ook de veiligheid op de weg in het gedrang kan komen. "We wonen er nu met veel plezier en we genieten er volop van, maar dat is straks weg", lieten ze dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel van Smallingerland weten.

Volgens hen past het hoge appartementencomplex niet op een plek aan de Burgemeester Wuiteweg, waar op dit moment alleen laagbouw is. Ze voelen zich niet gehoord in hun bezwaren. Burgemeester en wethouders gaan volgens de buurtbewoners niet op hun argumenten in. "We hebben het idee dat er niet serieus naar onze bezwaren wordt gekeken. We krijgen de reactie dat het wel meevalt en dat de problemen aanvaardbaar zijn.", reageerde Sape Braaksma.

Ook andere buurtbewoners hebben die ervaring. Onno en Christien Post zeiden ronduit geschrokken te zijn van het nieuwbouwplan vlak naast hun deur.

Een grote groep buurtbewoners maakt bezwaar tegen de nieuwbouw van het appartementencomplex, dat drie en vier bouwlagen hoog is. Wijziging van het nieuwbouwplan is volgens de projectontwikkelaar niet mogelijk. "Als je etages en dus woningen schrapt, dan is het plan financieel niet haalbaar", vertelde Bastiaan Dijk van Zwanenburg Projecten in Heerenveen, die zichzelf online als 'mooieplekkenmaker' presenteert, maar in de vergadering even wind tegen had.

In de discussie kwam ook het private voetpad van de eigenaren aan de orde. Een van de parkeerplaatsen ligt er pal tegenaan, waardoor de kans bestaat dat automobilisten ervan gebruik gaan maken. Dat zou zeer tegen de zin van de omwonenden zijn. Zij pleiten voor het plaatsen van een hek of zo om te voorkomen dat derden hun erf betreden.