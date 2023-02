Twee maanden cel voor bezit grote hoeveelheid kinderporno

vr 27 januari 2023 15.40 uur

LEEUWARDEN - Voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderporno is een 35-jarige inwoner uit de voormalige gemeente Ferwerderadiel veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Brits onderzoek naar kinderporno

Het overgrote deel van de kinderporno stond op de telefoon van de man. Het ging om 9056 foto’s en drie video’s. Het verboden materiaal bevatte vooral afbeeldingen van meisjes in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. De politie stond in mei 2020 bij de verdachte op de stoep. Zijn IP-adres was opgedoken in een Brits onderzoek naar kinderporno. De inval maakte onderdeel uit van een landelijke actie.

"De drang was groter"

Het materiaal werd binnengehaald via een zogenoemd Tor-netwerk. De verdachte wist donders goed dat hij verkeerd bezig was. "Maar de drang was groter", zei hij op de zitting. Bij de man is een pedofiele stoornis vastgesteld. Hij is uit eigen beweging in behandeling gegaan. Dat was een teken dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, vond de rechtbank.

Een dag cel en een werkstraf

Toch vonden de rechters dat ze er niet onderuit kwamen om een vrijheidsstraf op te leggen. Voor dit soort zaken geldt het taakstrafverbod. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 voorwaardelijk geëist. De advocaat stelde voor om een celstraf van een dag op te leggen plus een werkstraf. Dat zou geen recht doen aan de ernst van de feiten, oordeelde de rechtbank.

Controles op gegevensdragers

In het voordeel van de verdachte hield de rechtbank er rekening mee dat de zaak lang op de plank heeft gelegen en dat de man een blanco strafblad had. Hij moet de behandeling voortzetten en hij moet ervoor zorgen dat hij niet in contact komt met kinderpornografisch materiaal.

Gedurende de proeftijd van drie jaar mag de reclassering, eventueel met de hulp van een IT-specialist, zes controles uitvoeren op de gegevensdragers van de verdachte.