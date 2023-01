Eis 10 maanden cel voor downloaden en bezit kinderporno

vr 13 januari 2023 15.15 uur

LEEUWARDEN - Voor het downloaden en het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno is vrijdag tegen een 35-jarige inwoner van een dorp in de voormalige gemeente Ferwerderadiel een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk geëist.

Meeste bestanden op de telefoon

Het grootste deel van de door de verdachte gedownloade bestanden met kinderporno stond op zijn telefoon. De politie telde 9056 foto’s en drie video’s. De verdachte zou al jaren bezig zijn geweest met het bekijken en downloaden van het verboden materiaal. Zijn voorkeur ging uit naar afbeeldingen met meisjes in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Moeilijke periode

De politie stond op 6 mei 2020 bij de man op de stoep. Zijn IP-adres was opgedoken in een Brits onderzoek naar kinderporno. De inval maakte onderdeel uit van een landelijke actie. De verdachte liet weten dat hij zich al een jaar of tien bezighield met het downloaden van kinderporno. Hij was ermee begonnen in een periode in zijn leven dat hij het moeilijk had.

Materiaal van Tor-netwerk gehaald

Aanvankelijk keek hij naar 'normale’ porno. Kinderporno was destijds volgens hem nog gemakkelijk te vinden op het internet. Hij haalde het materiaal van een zogeheten Tor-netwerk. Hij haalde het de foto’s binnen en bekeek ze, hij verspreidde de bestanden niet. Hij kreeg weleens de vraag om iets te uploaden, maar daar was hij nooit op ingegaan.

Pedofiele stoornis

Hij wist donders goed dat het verkeerd was wat hij deed. "Maar de drang was groter", aldus de verdachte. Er is bij hem een pedofiele stoornis vastgesteld. De reclassering had de indruk dat hij die diagnose nog niet volledig heeft geaccepteerd. Hij is wel meteen na de inval van de politie uit eigen beweging in behandeling gegaan.

"U hebt bijgedragen aan deze verschrikkelijke industrie"

Dat was positief, vond de officier van justitie. Maar de verdachte had wel meegewerkt aan het in stand houden van een netwerk waar kinderporno wordt verspreid, volgens de officier. "U hebt over een langere periode bijgedragen aan deze verschrikkelijke industrie". De officier hield rekening met de ouderdom van de zaak, maar hij moest ook rekening houden met het zogenoemde taakstrafverbod.

Geen 'kale’ werkstraf

Volgens de wet mag in dit soort (zeden-) zaken niet worden volstaan met een 'kale’ werkstraf. Advocate Jessica Versluis stelde dat haar cliënt gemotiveerd is om met zichzelf aan de slag te gaan. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou die goede voornemens en de reeds ingezette behandeling doorkruisen.

De rechtbank doet op 27 januari uitspraak.