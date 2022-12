Schip verliest kajuit na botsing met brug Stroobos

di 20 december 2022 21.53 uur

STROOBOS - Een Duits binnenvaartschip is dinsdagavond tegen de brug van Stroobos gevaren. Bij de aanvaring verloor het schip een deel van de kajuit. De stuurhut is in het water beland.

De aanvaring vond omstreeks 20.15 uur plaats. Buurtbewoners hadden het schip nog zien varen omdat het mooi blauw verlicht was. Even later hoorden ze meerdere knallen en gingen ze kijken.

De schipper en opvarenden raakten niet gewond bij het ongeval. Ze waren na de tijd wel in diepe shock. Het schip ligt nu honderden meters van de brug aangemeerd langs het Prinses Margrietkanaal.

Rijkswaterstaat en de politie zijn ter plaatse gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk. Door de aanvaring is de brug buiten gebruik. De brug zou ontzet zijn en dit wordt een hele klus om te repareren. Dit betekent dat zowel automobilisten als de scheepvaart niet meer kunnen passeren.

