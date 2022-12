Eerste marathon op natuurijs in Burgum

wo 14 december 2022 09.28 uur

BURGUM - De eerste marathon op natuurijs wordt dit jaar verreden in Burgum. De KNSB geeft de voorkeur aan Burgum. Het is een primeur voor de IJsclub Bergum. De startschot van de wedstrijd is vanavond om 18.30 uur. De race voor de mannen is om 19.30 uur.

Het dreigde dinsdagavond nog bijna mis te gaan toen bleek dat er veel te veel water onder de ijsvloer weg was gepompt. Er is daarna weer water teruggepompt om problemen bij de randen op te lossen (er zat lucht in de goten). Ook moesten er gaten geboord worden zodat met nieuw water een superstrakke ijsvloer tevoorschijn moest komen.

De hele avond werd er om het uur ook nog water op de baan gereden met een trekker en tank. Deze kwam op een ongelukkig moment nog even vast te staan. Ook dit werd dankzij het plaatselijke grondverzetbedrijf weer snel opgelost. Daarna was het vannacht wachten op flinke vorst.

De ijsvloer van de ijsbanen van Burgum en Nieuw-Buinen waren het beste, deze woensdag. Het vroor deze nacht in Burgum met een maximum van ruim 8 graden onder nul. De laagste temperatuur werd volgens weerstation Burgum om 8.14 uur bereikt met -8.2 graden Celsius.

De ijsdikte werd om 7.30 uur gemeten door Willem Hut van de KNSB. Daarna besliste Hut om 9.00 uur wie de eerste marathon op natuurijs kreeg toegewezen. "We hebben hier de benodigde 3 centimeter ijs" zo liet Hut weten. "Op bepaalde plekken zien we dikker, het wordt vanavond knallen...." Voorzitter Willem Provily van de ijsclub zei: "We maken er vanavond een mooi feestje van, aan ons zal het niet liggen!"

FOTONIEUWS