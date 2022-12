Wereldlichtjesdag zondag a.s. in Burgum

di 06 december 2022 16.13 uur

BURGUM - Op zondag 11 december is het Wereldlichtjesdag. De dag dat er om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes worden aangestoken voor alle kinderen die overleden zijn.

Wereldlichtjesdag wordt op elke tweede zondag van de maand december gehouden. Dit wordt gedaan omdat ieder overleden kind het verdiend om herdacht te worden.

In Burgum in de kruiskerk

In Burgum wordt Wereldlichtjesdag om 18.45 uur gehouden in de Kruiskerk. Voor de gedachtenishoek is het voor ouders met overleden kinderen mogelijk om een foto of symbool mee te nemen.

Er wordt elk jaar in meerdere dorpen Wereldlichtjesdag georganiseerd. In welke plaatsen het dit jaar is, is WâldNet niet bekend. Bekijk de agenda voor een activiteitenoverzicht. Organisatoren kunnen het hier zelf ook melden.