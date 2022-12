Jistrum zet met 'fanfare lied' hun dorp op de kaart

zo 04 december 2022 18.42 uur

JISTRUM - Met het prachtige lied 'Griene wei' doet het dorp Jistrum een poging om het 100-jarige jubileum van dorpsbelang op ludieke wijze te vieren. Het dorp doet een poging om op nummer 100 te komen in de Fryske Top 100.

"We hebben een nummer opgenomen met de Fanfare Joost Wiersma." zo laat Michiel Oudega weten. In de videoclip zijn ook allerlei activiteiten te zien welke gedaan zijn in het kader van het jubileum.

Oudega roept iedereen op om te stemmen op het Jistrumer lied! Dat is mogelijk via frysketop100.nl.

Deelnemers moeten dan in elk geval stemmen op 'griene wei' van artiest 'Joost Jistrum'. De videoclip is bovenaan dit nieuwsbericht te zien (via Youtube).