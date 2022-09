Crisisnoodopvang in Drachten zes weken verlengd

wo 28 september 2022 10.30 uur

DRACHTEN - De crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten blijft zes weken langer open. Dat heeft de Gemeente Smallingerland dinsdag besloten. "De opvang is gedurende de eerste zes weken goed verlopen, de situatie is stabiel en onder controle en er is op één incident na, geen sprake van overlast voor de omgeving geweest", aldus de gemeente. De omwonenden zullen per brief worden geïnformeerd over deze verlenging.

In augustus werd de crisisnoodopvang aan de Oprijlaan in Drachten in gebruik genomen. Op 19 augustus werden de eerste vluchtelingen verwelkomt op deze locatie. "We hebben daar als college destijds toe besloten omdat we het onze menselijke en maatschappelijke plicht vinden om bij te dragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen", zo sprak de burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland.

In samenwerking met Sportbedrijf Drachten is een breed programma aan activiteiten gestart zoals sport en spel. Zo'n 70 kinderen volgen sinds deze week onderwijs aan OBS de Vlinderboom in Drachten. Via de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) zet een groep van vijftien vrijwilligers zich wekelijks in voor het welbevinden van de vluchtelingen. Zaterdag vond er op de crisisnoodopvanglocatie een Burendag plaats.