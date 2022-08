Eerste vluchtelingen in crisisopvang in Drachten

vr 19 augustus 2022 15.32 uur

DRACHTEN - De eerste vijftig asielzoekers zijn vrijdag opgenomen in de crisisopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten. In de afgelopen dagen is er hard gewerkt om de crisisnoodopvang voor het COA gereed te maken.

De opvang biedt plek aan 225 vluchtelingen. De komende dagen zullen er steeds zo'n 50 nieuwe mensen arriveren. Nadat ze geregistreerd zijn, krijgen ze een tijdelijke slaapplek aangewezen. Het gaat om vluchtelingen die in Ter Apel al door de eerste registratie zijn gekomen. De mensen die daar buiten moeten slapen, wachten vaak op deze eerste registratie waarna ze vervolgens een opvang krijgen elders in het land bij de COA.