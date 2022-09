Groep mannen niet welkom in crisisopvang, vluchtelingen in protest

zo 11 september 2022 10.05 uur

DRACHTEN - Een conflict zorgde er zaterdagavond voor dat ruim honderd vluchtelingen urenlang op straat bivakkeerden in Drachten. Het ging om een groep mannen maar ook tientallen moeders met (kleine) kinderen. De politie was even met 10 voertuigen ter plaatse. Wat was er aan de hand?

Het ging mis toen het COA zaterdag een bus met zo'n 50 alleenstaande mannelijke vluchtelingen bij de crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum bracht. In de opvang met plek voor 225 mensen verblijven momenteel - volgens de huidige bewoners - zo'n 100 mensen.

Vrouwen en kinderen

Deze bewoners, vooral vrouwen met kinderen, wilden niet dat zo'n grote groep mannen onder één dak met hun zou slapen. Ze voelden zich bedreigd en ze zouden een aantal mannen ook al kennen uit hun tijd in Ter Apel enkele weken geleden. De vrouwen voelden zich niet veilig omdat in de opvang geen deuren zijn en lockers waardoor ongewenst bezoek op de loer lag.

Met koffers uit opvang gegaan

In de opvang werd nog geopperd om de mannen in een aparte ruimte te laten slapen maar de geest was uit de fles. De nieuwe bewoners werden niet geaccepteerd en een grote groep (hoofdzakelijk) vrouwen met kinderen besloot als protest te vertrekken. Ze namen al hun koffers mee en hielden zich vervolgens op bij de kruising bij de ingang van De Trisken.

Buiten slapen

Een deel van de mannen ging ook mee en wachtte daar op wat komen ging. Eén van de mannen liet deze site weten dat ze al tientallen nachten buiten hadden geslapen. Ze waren eerst naar Haren gebracht en nu naar Drachten. Ze wilden ook wel eens binnen slapen. Een ander deel van de mannen bleef aanvankelijk in de opvang waardoor de gezinnen niet bereid waren om terug te gaan.

Met bus naar sporthal

De rust keerde uiteindelijk rond 0.30 uur terug in de straat. De groep had toen urenlang in onzekerheid gezeten. De organisatie van de opvang wist even na middernacht de laatste mannen te overtuigen om te vertrekken. In de tussentijd was er een nieuwe opvang geregeld voor één nacht. Ze konden slapen in een sporthal naast het gemeentehuis. Met een bus zijn zo'n 50 mannen naar deze plek gebracht voor de nacht. Het COA zal zondag een nieuw onderkomen voor deze groep moeten regelen.

In de crisisnoodopvang zou verder na alle commotie een 'dubbelcheck' worden gedaan onder alle bewoners zodat helemaal zeker is dat alleen de juiste mensen verblijven in de opvang en veiligheid is gegarandeerd.

