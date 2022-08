Zo ziet de nieuwe crisisnoodopvang in Drachten eruit

vr 12 augustus 2022 19.05 uur

DRACHTEN - De nieuwe crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten is bijna klaar. Vanaf volgende week donderdag kunnen de eerste vluchtelingen er terecht. In vier weken tijd is een opvang gerealiseerd voor 225 vluchtelingen. Een gedoogbeslissing was nodig om de opvang te realiseren op deze plek.

Het terrein van het centrum is geschikt voor een opvang omdat er maar één toegangsweg is. Daar zal iedereen gecontroleerd kunnen worden. De bewaking is 24 uur per dag actief en ook zal er door twee beveiligers toezicht gehouden worden op de verdere toegangsweg naar de bushaltes. Het terrein is verder voorzien van camerabewaking. Alle asielzoekers krijgen een polsbandje voor de toegang.

Activiteiten

De Veiligheidsregio verwacht dat de meeste mensen voornamelijk op het terrein kunnen blijven. Er zullen meerdere activiteiten worden georganiseerd en een groot speelveld buiten biedt de mogelijkheid om te kunnen voetballen. Ook in de hal kunnen activiteiten worden georganiseerd. Mogelijk worden gezinnen met kinderen betrokken bij het voeren van de dieren in de nabijgelegen kinderboerderij.

De-escalatie ruimte

Een opvallende unit die nog niet aanwezig is, wordt de de-escalatie ruimte. Bewoners die zich helemaal niet aan de regels willen houden, kunnen hier tijdelijk worden opgehouden. Het COA zal dan op korte termijn een nieuwe plek voor deze mensen moeten regelen. Als eerste waarschuwing kregen bewoners een 'gele kaart' als ze zich niet aan de regels houden. Bij nog een keer dan is het 'einde oefening'. De ruimte is een open cabine met een stoel en tafel en plek voor eventueel een beveiliger.

Puntjes op i

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. Maandag en dinsdag worden er nog toiletten en douche cabines geleverd. Woensdag moet alles klaar zijn zodat donderdag aanstaande er al mensen kunnen komen. Het is nog onbekend wie er zullen komen. Dit wordt waarschijnlijk een mix van mensen die uit andere crisisopvang komen die sluiten en mensen uit Ter Apel (als daar te veel mensen tegelijk zich aanmelden). Anderhalve week sloot bijvoorbeeld de crisisopvang in Heerenveen de deuren. De mensen die daar verbleven zijn inmiddels elders ondergebracht.

Verkassen

Door de komst van de crisisopvang moesten twee evenementen verkassen. De veiligheidsregio en de partijen hebben dat samen opgelost. Het ging om een oldtimersbeurs en een privé trouwerij. De oldtimerbeurs zal nu volgend jaar in het voorjaar plaatsvinden. De trouwerij is verplaatst naar Hanze Plaza in Groningen.

