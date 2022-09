Eis: 14 maanden celstraf voor drugsdealer Farid in Drachten

di 27 september 2022 19.50 uur

DRACHTEN - Tegen een 21-jarige drugsdealer uit Drachten is dinsdag een celstraf van 14 maanden geëist. De man handelde tussen 2020 en 2022 zeven maanden in harddrugs (cocaïne en heroïne).

Hoewel de man nog jong is, kwam hij al vaak in aanraking met politie en justitie. Zo was de man op 22 juni 2020 betrokken bij een bedreiging met een vuurwapen. Bij de arrestatie loste de politie een waarschuwingsschot. De man raakte op 11 mei 2020 zelf gewond bij een steekincident op de Klokhuislaan in Drachten. Beide zaken waren destijds drugsgerelateerd.

Drugsdealen in woning

De meervoudige kamer boog zich over vier zaken waarin de man drugs zou hebben gedeald en in bezit had gehad. Op 4 oktober 2019 werd hij aangehouden in een woning aan de Wildzang. Hij verbleef bij de bewoonster in ruil voor bolletjes coke.

De man had bijna 5 gram cocaïne, bijna 1 heroïne en 542 euro bij zich. Meerdere getuigen verklaarden bij de politie dat hij al maanden aan het drugsdealen was vanuit deze woning. De man had destijds geen baan, studie of inkomen. Bij de rechter beweerde hij dinsdag dat het geld afkomstig was van de studiefinanciering.

Tweede keer

De man werd op 24 januari 2020 opnieuw aangehouden. De politie hield die dag het huis in de gaten en meerdere mensen brachten korte bezoekjes. Het waren drugsgebruikers. Meestal kochten ze voor een tientje een bolletje of bruin (heroïne). Op die dag had de man 405 euro bij zich en 0.67 gram heroïne en 3,91 gram cocaïne. Via de telefoon van de verdachte kwam de politie op het spoor van de gebruikers die vervolgens hun verhaal deden.

Derde keer

Op 8 augustus 2021 was het opnieuw raak. Dit keer op straat. De agenten wilden een groepje jongeren controleren en ze gingen achter de verdachte aan toen hij wegliep. Op een zeker moment viel een gaspistool op de grond en ging het af. Hij werd gelijk aangehouden. Voor de rechters verklaarde de man dat hij zich niet veilig meer voelde vanwege de steekpartij. Deze keer had hij ruim 70 gram cocaïne en bijna 19 gram heroïne bij zich.

Beste coke

Uit getuigenverklaringen werd duidelijk dat de werkwijze van de man was veranderd. Hij dealde nu vooral op straat. Zo werd er verkocht in de steeg bij Zienn, bij een voormalige coffeeshop, op een bankje in het park bij de Dirk of op de Kaden. Eén getuige vertelde de politie dat hij de beste coke had. Tijdens de zitting bekende de verdachte dat hij af en toe dealde maar meestal ontkende hij of wist hij het niet.

2000 euro

De jongeman bleef hardleers. De man was in 2022 nog geen dag uit de cel en hij begon weer te dealen. Hij stuurde 35 contacten een bericht 'Farid actief'. Onder de gebruikers stond hij bekend onder deze naam. Hij deed dat op 28 februari, de dag nadat hij was vrijgekomen. Vanaf dat moment begon de drugshandel weer totdat hij op 21 april werd opgepakt. Opnieuw had hij drugs bij zich (ongeveer een half gram cocaïne) en 2000 euro. Hij beweerde dat hij dat geld had geleend van zijn zus. De zus liet later aan de politie weten dat ze hem geld had gegeven maar dat dat 160 euro was.

Officier van justitie Bas Rademacher rekende uit dat de man inmiddels 367 dagen in voorarrest heeft gezeten. Voor hem was duidelijk dat hij Farid was. Alle getuigen herkenden hem van de foto. Rademacher ziet een duidelijk patroon waarbij alle bewijsmiddelen en getuigenissen elkaar ondersteunen.

Rotzooi

"Cocaïne en heroïne zijn gewoon rotzooi. Je vergiftigt er andere mensen mee en je raakt er verslaafd aan..." De officier gaf duidelijk aan dat de politie de man op de korrel heeft. "Als u weer in Drachten komt handelen, dan zal de politie er snel klaar mee zijn" De officier herinnerde hem eraan dat de politie de laatste keer niet zoveel tijd nodig had om hem te vinden. Hij eiste een celstraf van 14 maanden met aftrek van het voorarrest. Ook zou de man nog een week moeten zitten vanwege een voorwaardelijke straf die hij eerder opgelegd had gekregen.

Zijn raadsheer Nawid Fakiri betwijfelde de manier waarop de politie getuigen had gehoord en de foto van zijn client had laten zien. Eén getuige was volgens de advocaat ook nog zwaar onder invloed tijdens het verhoor. Dat verklaarde hij later bij de rechter-commissaris. Andere getuigen spraken bovendien over meerdere dealers.

De rechtbank doet op 11 oktober 2022 uitspraak.