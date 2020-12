Eis half jaar cel voor bedreiging met vuurwapen

LEEUWARDEN - Twee inwoners van Den Haag (20 en 29 jaar oud) die in de nacht van 22 juni op de Melkkelder in Drachten twee mannen, een 26-jarige Groninger en een 35-jarige man zonder vaste verblijfplaats, met een vuurwapen zouden hebben bedreigd, hoorden dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank celstraffen van een half jaar plus drie maanden voorwaardelijk tegen zich eisen.

Schoudertasje afgeven

De verdachten kwamen de mannen ‘s nachts tegen op straat. Volgens de slachtoffers haalde de 20-jarige een vuurwapen tevoorschijn. Hij laadde het pistool door en richtte het op hun. De mannen zetten het op een lopen. Eentje verstopte zich achter een auto. Toen de verdachten hem zagen, dwongen ze hem zijn schoudertasje af te geven. De man kreeg het tasje ook weer terug.

Drugsdealen

De Hagenaars bivakkeerden destijds in Drachten. Ze gaven toe dat ze ze bezig hielden met drugsdealen, maar ze zouden de twee mannen niet hebben bedreigd. Volgens hun was het precies andersom gegaan: de mannen zouden hun hebben bedreigd. Het drugsdealers zijn, die hen beschouwden als concurrenten. Een van de Hagenaars zou al eens in opdracht van een van de twee zijn mishandeld met een honkbalknuppel.

Schot gelost

De twee werden ‘s nachts aangehouden in een woning aan de Melkkelder. Omdat er een wapen in het spel was, werd de aanhouding verricht door het arrestatieteam. Daarbij werd een schot gelost. In de woning werd cocaïne en heroïne aangetroffen. Beide verdachten zijn geen onbekenden van Justitie, ze hebben allebei een strafblad. Bij de jongste kon volgens de reclassering gesproken worden van “een chronische criminele leefstijl”.

“Toe aan een ander leven”

Ze zouden deze keer bereid zijn om mee te werken aan een behandeling en andere bijzondere voorwaarden die de rechtbank zou opleggen. De oudste had tegen de reclassering gezegd dat hij “toe is aan een andere leven”. Officier van justitie Erik Veen geloofde niets van het verhaal van de verdachten. De verklaringen van de slachtoffers komen volgens de officier “behoorlijk overeen”.

De rechtbank doet op 22 december uitspraak.