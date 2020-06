Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Publicatie: ma 22 juni 2020 07.38 uur

DRACHTEN - Bij een 'instap' in een woning heeft de politie zondagnacht een waarschuwingsschot gelost. Dit gebeurde door een arrestatieteam rond 3.45 uur in een woning aan de Melkkelder in Drachten.

De politie had rond 1.00 uur een melding gekregen over een bedreiging met een pistool. Na onderzoek bleek dat het ging om twee mannen die in de woning aan de Melkkelder verbleven. Omdat er een vuurwapen in het spel was, werd het arrestatieteam opgeroepen.

De leden hebben rond 3.45 uur het duo aangehouden in de woning. Daarbij werd het waarschuwingsschot gelost. Bij één van de verdachten werd een vuurwapen aangetroffen. In elk geval twee mannen zijn overgebracht naar het cellencomplex. Waar de bedreiging precies heeft plaats gevonden, is op dit moment nog onbekend. De politie doet onderzoek in de woning.

Er zijn 4 verdachten opgepakt.

