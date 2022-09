Shadow (24) stak rivaal neer voor overname drugscircuit in Drachten

di 20 september 2022 17.55 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige man uit Amsterdam - alias Shadow - wilde in 2020 waarschijnlijk het drugscircuit in Drachten 'overnemen'. Hij stak een rivaal - alias Kabouter - neer in een woning aan de Klokhuislaan in Drachten.

Shadow moest dinsdag voorkomen bij de meervoudige kamer op de rechtbank in Leeuwarden. Het had wat voeten in de aarde gehad omdat hij niet wilde komen. De rechters zorgden ervoor dat met een bevel 'mede brenging' de man alsnog ter zitting verscheen. Hij beriep zich gelijk op zijn zwijgrecht maar hij ging toch even praten.

Shadow werd op 30 september 2020 door de politie opgepakt voor een steekpartij op 11 mei 2020 in een woning aan de Klokhuislaan. De man had een destijds 19-jarige man - alias Kabouter - uit Den Haag in de rug gestoken. Toentertijd woonde Shadow in het huis bij een vrouw in. Omdat Kabouter de drugshandel in Drachten zou overnemen van Shadow, moest hij een lesje geleerd worden. Volgens enkele getuigen zou het motief gestolen parfum en drugs zijn.

Steek in de rug

Met een telefoontje lokte de bewoonster het slachtoffer naar haar huis (klik hier voor haar rechtszaak). Bij aankomst deed Shadow de deur open en hij liet Kabouter de woonkamer in. Aan het einde van de hal stak hij met een mes door de jas en vest van het slachtoffer. Hij werd in zijn rug geraakt. Kabouter vroeg nog of iemand 112 kon bellen maar niemand zou een telefoon hebben gehad. Hij ging daarna naar buiten en vroeg om hulp bij de buren. Op dat moment zag hij dat Shadow in een steeg verdween.

'Kabouter is dood'

Het slachtoffer raakte zwaargewond. Met een klaplong is hij naar het UMCG gebracht. Hij durfde pas veel later (30 september) aangifte bij de politie te doen toen hij zelf achter de tralies zat. De politie wist de dader via slim speurwerk te vinden. Hij gebruikte meerdere telefoonnummers en gebruikte een schuilnaam. Na zijn aanhouding werd er nog meer bewijs gevonden. Zo had zijn telefoon contact gemaakt met wifi-netwerken in het huis van de daad en een coffeeshop in Drachten. Ook stuurde hij een bericht: 'Kabouter is dood'.

De getuigen in de woning lieten aan de politie weten dat ze de steekpartij niet hadden gezien. Wel was bekend dat Shadow met het mes door de kamer liep en dat hij wilde dat de bewoonster Kabouter zou bellen. Getuigen op de buurt zeiden dat het vrijwel zeker drugsgerelateerd moest zijn. Ze hadden de man ook met een hond zien lopen. Deze verklaring was voor Shadow het moment om het zwijgrecht te doorbreken: "Ik word er ingeluisd door iemand met een hond. Zoek die persoon met die hond die gestoken heeft. Ik was daar niet...."

Argwaan

Het slachtoffer liet door zijn advocaat een slachtofferverklaring voorlezen. Hij gaf aan dat hij niet het braafste jongetje van de klas was maar hij deed nooit iemand pijn. "Ik vergeet nooit wat mij is overkomen. Ik vroeg om hulp en er was geen telefoon. Shadow keek met het mes in zijn hand naar mij. Hoe het mij is gelukt om een stoel tussen mij en hem te krijgen weet ik nog steeds niet. Ik heb nu nog altijd argwaan als mensen achter mij lopen." Hij verzocht de rechtbank om de hoogst mogelijke straf op te leggen.

Top 600

De officier van justitie vond poging tot moord met voorbedachte rade bewezen. Shadow had de gelegenheid om na te denken over zijn actie. Ook werd ter zitting duidelijk dat de man een pittig strafblad had ondanks zijn leeftijd. Hij stond in de top 600 van Amsterdam waarin mensen staan die speciale begeleiding nodig hebben. Het PBC vermoedt dat de man een licht verstandelijk beperking heeft, hij wilde echter niet meewerken aan onderzoeken.

Geweld

De man heeft vroeger zijn vader gestoken met een vork en hij is regelmatig agressief naar hulpverleners. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een steekpartij onder straatdealers. Bovendien bedreigde hij een medewerker van het Leger des Heils met het steken van een mes en probeerde hij in de cel een cipier aan te vallen met een broodmes. De officier is ervan overtuigt dat hij het drugscircuit in Drachten wilde overnemen. "Hij wilde dat Kabouter respect voor hem zou tonen maar hij toonde geen respect voor het leven van een ander."

De officier eiste een celstraf van 6 jaar met aftrek van de voorlopige hechtenis en TBS. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.