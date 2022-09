Westereender belt 35 keer onnodig 112

di 20 september 2022 13.40 uur

LEEUWARDEN - Maar liefst 35 keer belde een 54-jarige man uit De Westereen het alarmnummer 112. De man moest dinsdag voorkomen bij politierechter Brigitte Hammerle op de rechtbank in Leeuwarden. Ze legde hem een celstraf op.

De centralisten van de meldkamer werden in de nacht van 5 of 6 oktober 2021 gek van een man die constant 112 belde. De man was boos omdat de politie na een overlastmelding een bouwlamp had meegenomen. De buren hadden geklaagd over het felle licht en dat de kinderen konden daardoor niet konden slapen. De man was aan het klussen aan een kamer.

Onmin met buren

De man bevestigde dat hij 112 had gebeld. "Als ze de schuttingdeur vernielen, daar word je kwaad van ja...." Nog altijd leeft hij in onmin met de buren. "Ik kan met iedereen goed overweg maar behalve met hun, dat wordt ook niet meer beter..."

De politierechter vroeg waarom hij niet het gewone nummer van de politie had gebeld. "Dat andere nummer wist ik niet..." Ook had hij niet geluisterd naar de centralisten. "Volgens mij werd er op het laatst niets meer gezegd..." Ook op de vraag waarom hij zo vaak had gebeld bleef het antwoord zoek. "Dat weet ik niet, ik heb het niet bijgehouden..."

'Kutwijf'

Van de gesprekken zijn geen opnames gemaakt maar de man zou één centralist een 'kutwijf' hebben genoemd. "Ik weet het niet meer, ik was kwaad" reageerde de man. "Ik wou dat ze me holpen, ik ga niet iemand uitschelden..." Na alle belletjes kreeg de man thuis bezoek van de politie. Hij werd aangehouden en belandde uiteindelijk in het ziekenhuis vanwege pijn aan zijn hart. Zijn telefoon werd in beslag genomen.

Liever celstraf dan taakstraf

De man heeft meerdere veroordelingen op zijn naam staan aangaande mishandelingen en bedreigingen. Er stond nog een voorwaardelijke celstraf van één week open. En de cel was ook al een bekende plek voor hem. Tweemaal moest hij al zitten omdat hij taakstraffen niet uitvoerde. De man vond de locaties van de Reclassering belachelijk. "Ze sturen me ergens heen, ergens achter Groningen, wat ik niet kan betalen..." Hij vond dat ze geen rekening met hem hielden. Bij de Reclassering hadden ze op hun beurt gezegd dat ze bedreigd waren door de Westereender.

Eis

De officier van justitie achtte bewezen dat de man onnodig 112 had gebeld. "Meneer was ontzettend boos en dat blijkt terug te komen op zijn strafblad. Er zijn geen geluidsopnames van maar hij zou gescholden hebben. Hij had geen respect naar hulpverleners." De officier eiste een celstraf van vier weken waarvan 2 weken onvoorwaardelijk).

Machtiging

Zijn advocate Eva Bakx vond dat de politie met het binnentreden veel te ver was gegaan. Er was in haar ogen een machtiging vereist. "Het dwangmiddel is niet juist toegepast. Ik vind het belangrijk omdat hierdoor de situatie ontstaat waardoor meneer heel boos wordt. De politie komt aan zijn deur en als hij wegloopt en later thuiskomt, dan is de bouwlamp meegenomen maar ook zijn er kastjes geopend."

Niet op deze manier

Politierechter Brigitte Hammerle kwam tot de conclusie dat het binnentreden 'niet helemaal goed is gegaan'. Er was volgens haar een machtiging nodig maar dat is verder niet van toepassing op deze zaak. Ze achtte het onnodig bellen met 112 bewezen. "Het kan zijn dat u vindt dat u niet goed behandeld bent maar er zijn andere manieren, niet op deze manier." Bij haar uitspraak hield ze rekening met het strafblad met geweldsfeiten.

Ze legde de man uit De Westereen een celstraf van 1 week op, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Omdat er nog een week celstraf openstond vanwege een eerder veroordeling, werd deze wel ten uitvoer gelegd. Dat betrof 1 week celstraf. Als laatste werd besloten dat de man zijn bouwlamp terugkrijgt.