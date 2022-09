Dokkumer gooide nitraatbom in (verkeerde) brievenbus: taakstraf

vr 16 september 2022 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Dokkumer kreeg vrijdag een taakstraf van 240 uur (waarvan 60 uur voorwaardelijk) opgelegd bij de politierechter in Leeuwarden. Op 7 november 2021 gooide hij een aangestoken Crazy Bang nitraat in een brievenbus. Hij wilde verhaal halen maar wist niet dat hij bij de verkeerde woning stond.

Voor de man uit Dokkum en zijn vrienden was de aanleiding een vechtpartij die eerder op deze zaterdagnacht had plaatsgevonden in Dokkum. Bij een steekpartij was een vriendin gewond geraakt en de groep wilde verhaal halen bij de woning van de vermeende dader. Ze togen in de nacht naar de Kobbe.

Nitraat op randje in brievenbus

Bij politierechter Wijnands vertelde de man dat hij het nitraat in de handen kreeg geduwd van een vriend. Ze hadden vooraf geen idee wat ze eigenlijk zouden gaan doen. Op het laatste moment ging de Dokkumer met het nitraat aan de haal. Hij legde het in de brievenbus in de deur en stak het aan met een explosie tot gevolg. De vriend had bij de politie verklaard dat de Dokkumer het nitraat bij zich had.

Veel schade in huis van gezin

Door de knal ontstond er een groot gat in het gordijn achter de deur en in een jas. Ook vloog een object door de hal en dit werd door de bewoner in de wc aangetroffen. Later werd pas duidelijk dat de Dokkumer bij de verkeerde woning had gestaan. Hij sloeg toe bij een gezin met kinderen. Door het incident waren de jonge kinderen bang geworden voor vuurwerk en een dochtertje had nachtmerries en durfde een week lang niet naar school te gaan.

Later werd ook duidelijk dat het meisje waar ze verhaal wilde halen, vast zat op het bureau. De politie had haar al aangehouden in verband met de vechtpartij eerder op de avond.

Eigenrichting

"Dit is eigenrichting, zelf de zaak oplossen en dit leidt tot escalatie." zo zei de officier van justitie in zijn betoog. Justitie tilt zwaar aan dit soort misdrijven omdat het ook nog eens mogelijk is dat de verkeerde persoon wordt 'gepakt' zoals in deze situatie.

De officier eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Zover wilde de politierechter niet gaan. "Het was een impulsieve hele domme actie". Hij legde een taakstraf van 240 uur op (waarvan 60 uur voorwaardelijk) en de jongeman moet een (immateriële) schadevergoeding van 770 euro betalen aan de gedupeerde familie. "Het heeft een enorme impact gehad omdat het in het eigen huis van het slachtoffer is gebeurd, de plek waar je veilig moet zijn en als het dan gebeurd dan is het afschuwelijk." aldus politierechter Wijnands.