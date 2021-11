Vrouw gewond bij vechtpartij in Dokkum

zo 07 november 2021 10.26 uur

DOKKUM - Een 20-jarige vrouw uit Dokkum is zaterdagnacht gewond geraakt bij een vechtpartij in het centrum van Dokkum. Deze vond tussen 0.30 uur en 1.00 uur plaats in een steeg nabij de Boterstraat.

Steekwond

Er was een vechtpartij ontstaan tussen meerdere personen. De vrouw is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ze had - voor zover bekend - een kleine steekwond opgelopen.

Meisje verdacht

Een verdachte, een 16-jarige vrouw uit Dokkum, is door de politie aangehouden en zal worden gehoord. Het politie-onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld, loopt.