Automobiliste belandt in de sloot langs de N356

do 15 september 2022 19.36 uur

BRANTGUM - Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Dokkumerwei (N356) bij Brantgum. De vrouw verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in de naastgelegen sloot. De politie, een ambulance en brandweer werden om 18.37 uur opgeroepen.

De vrouw is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Na een controle in de ambulance is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en geborgen. Over de oorzaak is nog niks bekend.

