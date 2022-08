Auto eindigt in de sloot: man gewond naar ziekenhuis gebracht

vr 19 augustus 2022 13.10 uur

DE WESTEREEN - Een jongeman beleefde vrijdag een paar benauwde momenten nadat hij bekneld was komen te zitten in zijn auto. De auto was door onbekende oorzaak van de weg geraakt. Het voertuig schoot tussen een lantaarnpaal en een boom door en kwam in de sloot tot stilstand.

Het ongeval vond omstreeks 12.20 uur plaats op de Foarstrjitte in De Westereen. De brandweer van De Westereen moest er aan te pas komen om de jongeman uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij is daarna opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis.

In de auto zat ook nog een vrouw. Deze inzittende wist zelfstandig het voertuig te verlaten en had geen hulp nodig van de brandweer. Naast de brandweer en ambulance kwam ook de politie ter plaatse om te assisteren en de aanrijding te onderzoeken. De weg was korte tijd afgesloten voor het verkeer.

