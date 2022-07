Automobilist (19) eindigt in de sloot en gaat naar huis

do 21 juli 2022 10.35 uur

HALLUM - Een achtergelaten auto in de sloot aan de Noordermiedweg in Hallum heeft er woensdag voor gezorgd dat de hulpdiensten groots zijn uitgerukt. De auto werd rond 23.50 uur aangetroffen en er werd direct alarm geslagen. Van de bestuurder ontbrak op dat moment ieder spoor.

De automobilist, een 19-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân, was zich van geen kwaad bewust. Hij had het voertuig achtergelaten en was naar huis gegaan. Hoe hij in de sloot terecht is gekomen is niet bekend. De politie laat WâldNet weten dat de bestuurder niet onder invloed was van drank en/of drugs.