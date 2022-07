Vergunning rubberbedrijf (voorlopig) geweigerd

di 19 juli 2022 11.11 uur

FEANWâLDEN - De omgevingsvergunning voor Rubberverwerking Nederland (RVN) aan de Swette 3c in Feanwâlden is voorlopig geweigerd. Dat heeft het college van B&W van Dantumadiel deze maand besloten. Het bedrijf krijgt nu de kans om wijzigingen door te voeren om alsnog aan de vergunning te voldoen.

Doordat Dantumadiel te lang wachtte met het invoeren van een nieuw bestemmingsplan (dat vorig jaar al enige tijd klaar lag) zag het rubberbedrijf kans om zich te vestigen in Feanwâlden via het oude bestemmingsplan uit 1993. Het inmiddels nieuwe bestemmingsplan was niet van toepassing. Via dat plan was het niet mogelijk geweest om een dergelijk bedrijf te beginnen op het industrieterrein van Feanwâlden.

650 handtekeningen

De omgevingsvergunning kon rekenen op enorm veel bezwaren uit het dorp. Tegen de omgevingsvergunning werden in totaal 11 bezwaarschriften ingediend. Twee van deze bezwaarschriften werden gezamenlijk ondertekend door 650 personen, bedrijven en instanties.

De vergunning werd op 23 juni 2021 bekendgemaakt. Op het terrein wil het bedrijf onder andere een geluidswand, het plaatsen van blokkenwanden en een portocabin en een uitrit aanleggen. Het bedrijf wil op de locatie banden aanvoeren, bewerken (scheiden banden van velgen), sorteren en opslaan (overslag).

Het gemeentebestuur heeft het bedrijf inmiddels laten weten dat de keerwanden en geluidsscherm gezien worden als een erfafscheiding en daarmee niet voldoen aan het bestemmingsplan. RVN krijgt nu de gelegenheid om de vergunningsaanvraag aan te vullen met een goede ruimtelijke onderbouwing. Of het bedrijf dat ook gaat doen, zal later duidelijk worden.