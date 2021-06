Rubberbedrijf mag zich vestigen in Feanwâlden

di 22 juni 2021 22.35 uur

FEANWâLDEN - RVN (Rubber Verwerking Nederland) mag zich gaan vestigen in Feanwâlden. Eerder uitte dorpsbelangen haar zorgen over de komst van het bedrijf maar de gemeente Dantumadiel kan het bedrijf niet weigeren. Het bestemmingsplan staat de komst van een dergelijk bedrijf als RVN toe. Het college van B&W heeft dinsdag alle betrokkenen en raadsleden ingelicht.

Het gemeentebestuur uit wel haar zorgen over de vestiging van RVN in Feanwâlden. "Dit gezien de risico's die dit soort bedrijven met zich meeneemt."

Te lang gewacht

Als het gemeentebestuur (en raad) voortvarender te werk waren gegaan, had het bedrijf zich niet zo eenvoudig kunnen vestigen in Feanwâlden. Er lag namelijk een nieuw bestemmingsplan 'Feanwâlden Súd' klaar. Dit nieuwe plan had veel striktere kaders maar het gemeentebestuur kon dit nieuwe bestemmingsplan niet gebruiken. Het plan ligt al een jaar te wachten om vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

Concept al jaar oud

Het concept bestemmingsplan 'Feanwâlden Súd' lag van 7-5 t/m 17-6-2020 ter inzage. Het is daarna nooit definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Het college heeft wel gepoogd om dit bestemmingsplan te gaan gebruiken. "Echter, inmiddels blijkt dat het wachten op het nieuwe bestemmingsplan wettelijk niet mogelijk is." aldus het college van B&W. De termijn was na 12 weken in september 2020 al verstreken. "Het college betreurt dit zeer en had het graag anders gezien."