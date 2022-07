Beveiliger gestoken door 18-jarige op dorpsfeest

ma 18 juli 2022 13.14 uur

GERKESKLOOSTER - Twee feestgangers van 18 jaar zijn zaterdagavond door de politie opgepakt vanwege zware mishandeling en overlast. De mannen waren aanwezig op de feestavond in Gerkesklooster.

Enkele feestgangers wisten zich niet te gedragen en veroorzaakten dusdanig veel overlast dat de beveiliging moest ingrijpen.

Beveiliger verwond

Een 18-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier maakte op een zeker moment een stekende beweging naar een beveiliger. De beveiliger raakte lichtgewond toen hij met het voorwerp werd geraakt. Er werd een mes aangetroffen en de Westerkwartierder is later door de politie aangehouden op verdenking van poging zware mishandeling.

Man (18) luistert niet

Ook na komst van de politie bleef het nog onrustig op het feestterrein. Een 18-jarige inwoner van de gemeente Achtkarspelen maakte beledigende opmerkingen en hij werd gevorderd om weg te gaan. Toen hij dat weigerde, werd ook hij aangehouden. Met een proces-verbaal ter zake het niet voldoen aan een bevel of vordering werd hij later in de nacht naar huis gestuurd.

De organisatie van de dorpsfeesten liet later op Facebook weten dat ze zich niet konden vinden in het nieuws dat door de politie naar buiten was gebracht. "Zo was het niet onrustig op het feestterrein maar daar buiten. Niemand in de tent heeft er iets van meegekregen. Wij betreuren de incidenten en gaan ons beraden op maatregelen in de toekomst om dit te voorkomen."