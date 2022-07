OM eist 6 jaar tegen 41-jarige voor moordpoging bij ex

di 12 juli 2022 17.20 uur

LEEUWARDEN - "Lastig...." zo omschreef een 41-jarige man de zaak waarvoor hij moest voorkomen op de rechtbank in Leeuwarden. "Het is niet wat ik wou...." De man stak vorig jaar een mes van 15 cm in de hals van zijn ex vriendin. De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar en TBS met dwangverpleging.

Het steekincident vond op 20 mei plaats in Drachten. De man fietste vanuit Nijega zo'n 7 kilometer om bij het huis van zijn ex vriendin te komen. De twee zouden onenigheid hebben gehad over een omgewisselde accu van een elektrische fiets en een Uber Eats tas. Hij wilde de avond ervoor al dat zij toegaf dat zij volgens hem fout zat.

Gesproken berichten

Het liet hem niet los. Dat bleek uit zijn telefoongegevens. Hij stuurde gesproken berichten naar zijn broertje. Om 6.13 uur stuurde hij het bericht: "Ik heb rust nodig, ik zit vast, ik ben moe, ik heb er genoeg van". Om 10.14 uur antwoordde zijn broertje, hij zei dat hij het moest laten en dat hij wel terug kon komen naar Curaçao. De man reageerde direct: "He Broer, haal me op, ik maak haar dood gozer, Ik ga vandaag zitten, ze heeft de batterij van mijn fiets gestolen en ze heeft een splinternieuwe tas daar binnen, ze heeft alles afgepakt...."

Ik heb haar gestoken...

In de berichten erna liet hij blijken dat hij genoeg had verdragen en dat hij haar op de grond wilde gooien. In het laatste fragment (10.24 uur) zegt hij weer dat ze dood moet en dat hij geen andere optie had. Om 10.49 uur stuurde hij zijn laatste bericht "Ik heb haar gestoken...." op dat moment wordt de telefoon door een politieagent uit zijn handen gegrist.

Prikje

"Ik wil er niet meer over praten. Het is voor mij lang geleden." antwoordde hij dinsdag toen er vragen werden gesteld. "Ik heb niet gestoken, het was maar een prikje." zo omschreef hij het nu. De rechter liet de man weten dat hij op de bewuste dag om 10.44 uur iets anders had gezegd toen hij 112 belde. U zei: "Ik heb mijn vriendin gestoken met een mes. Ze zit buiten met een handdoek. Ik heb haar in de nek gestoken."

Messteek

De 41-jarige man en het 34-jarige slachtoffer kenden elkaar al ruim 15 jaar en op de bewuste ochtend ging hij naar haar toe om spullen op te halen. Hij was boos en wilde haar knuffelen toen ze van hem weg wilde gaan. Op een zeker moment pakte hij een mes, dat hij altijd bij zich zou hebben, en hij drukte het mes in de keel. Het mes drukte enkele centimeters in de keel en raakte net niet de halsslagader.

Spinnenweb

Terwijl de vrouw de tuin in vluchtte met een doek voor het bloeden, belde de man 112. Ook een buurman was inmiddels aan het bellen. De hulpdiensten kwamen daarop met spoed ter plaatse en de verdachte werd door de politie ingerekend. In de politieauto zei hij: "Ik zit in een spinnenweb, ik had haar willen vermoorden." Volgens de agent was hij totaal niet emotioneel en veranderde hij niet van houding. Op de zitting kon hij hiervan niets meer herinneren.

Taal

Het 'doodmaken' was volgens de man helemaal niet zo bedoeld. De oorzaak was de vertaling vanuit het Papiaments. "Het is niet zo letterlijk bedoeld. Het maakt het erger dan dat het is." Op de vraag waarom hij haar uiteindelijk had gestoken antwoordde hij: "Ze daagde me uit, het was even zwart geworden." Hij zei dat hij niet de intentie had om haar iets aan te doen. "Ik ben helemaal niet zo'n persoon..."

Blik in ogen

Tot op de dag van vandaag kampt het slachtoffer met de gevolgen van de steekpartij. "De blik die hij in zijn ogen had, die zie ik steeds voor me en die krijg ik nooit meer weg." liet ze weten via een slachtoffer verklaring. Ook fysiek heeft ze nog altijd last van de arm waardoor ze niet alles meer kan doen.

Geweten

De man is onderzocht door Pieter Baan Centrum. Hij is zwakbegaafd en heeft een schizo typische persoonlijkheidsstoornis. De man heeft een terugkerende achterdocht en de kans op recidive (herhaling) is bovendien groot. Ook zou de man geen spijt kunnen voelen omdat zijn geweten hem in de steek laat. Op de zitting kwam dat ook naar voren toen de rechter hem meermalen vroeg of hij er spijt van had. Hij antwoordde uiteindelijk: "Tuurlijk heb ik er spijt van, vanwege wat ik moet meemaken.... en ook het slachtoffer..." De rechter: "Wat mij opvalt, U begint eerst over u zelf en dan over het slachtoffer...."

De officier van justitie vond dat poging tot moord met voorbedachte rade bewezen kan worden. Ze eiste een celstraf van 6 jaar met TBS met dwangverpleging. De schadevergoeding van 5416 euro (smartengeld en ziekenhuiskosten) kon om haar ook worden toegewezen. Ook zou er een contactverbod moeten komen.

De meervoudige kamer zal op 26 juli uitspraak doen in deze zaak.