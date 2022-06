Twijzelerheidster scheldt boa's uit voor kankerhomo's

do 09 juni 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Twijzelerheide (23) was medio december vorig jaar behoorlijk uitgevaren tegen twee BOA’s van de NS, die hem er op aanspraken dat hij op het treinstation in Rotterdam niet had ingecheckt. Het woord 'kanker' werd veelvuldig gebezigd door de Twijzelerheidster.

Aanvankelijk laten uitrazen

Dat stuitte een van de BOA’s tegen de borst, hij had in zijn omgeving veel te maken gehad met de ziekte. Hij en zijn collega hadden de Twijzelerheidster aanvankelijk laten uitrazen. Toen de man op het station in Leeuwarden maar doorging met schelden werd hij aangehouden.

Verdachte hoorde 'piep piep' bij het inchecken

Tegen rechter Kees Post zei de Twijzelerheidster dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij genoeg saldo op zijn OV-kaart had. Volgens hem stonden de poortjes op het station in Rotterdam allemaal open. Toen hij incheckte hoorde hij 'piep piep' en was hij doorgelopen.

Zware werkweek achter de rug

Hij had een zware werkweek en een lange, zware rit achter de rug. Hij voelde zich bovendien 'uitgedaagd' door de BOA’s. Hij zei dat ze moesten 'opkankeren'. En hij had geroepen dat ze 'die kankerboete' maar uit moesten schrijven. De BOA's kregen ook nog te horen dat ze 'kankerhomo’s' waren en dat de verdachte hun gezicht zou onthouden.

Black-out in zijn hoofd

Later, bij de politie, had de Twijzelerheidster spijt betuigd. Hij zou een black-out in zijn hoofd hebben gehad. Hij heeft ADHD en dat heeft volgens zijn advocate invloed gehad op zijn gedrag. "Door de ADHD heeft hij een kort lontje", merkte advocate W.A. Bruinsma-Woudstra op. De verdachte zou ook moeite hebben met autoritair gedrag.

100 euro smartengeld

Daar moet hij maar mee leren omgaan, vond Post. "U heeft soms in het leven te accepteren dat er mensen zijn die gezag over je hebben". De rechter volgde het advies van de raadsvrouw door een voorwaardelijke boete van 300 euro - proeftijd drie jaar - op te leggen. Aan de BOA's moet de Twijzelerheidster 100 euro smartengeld betalen.