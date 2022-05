Nieuwe bode voor Uitvaartvereniging Dokkum

zo 22 mei 2022 12.22 uur

DOKKUM - Na ruim twaalf jaar heeft Wietske Bosch besloten te stoppen met de werkzaamheden als bode voor Uitvaartvereniging Dokkum. Wel blijft ze haar bodewerkzaamheden voor haar eigen bedrijf voortzetten.

"Wij gaan in mw. Bosch een zeer deskundige bode missen. Al deze jaren heeft zij met veel toewijding uitvaarten van onze leden, maar ook van vele anderen mogen begeleiden." zo laat bestuurslid Anita de Jager van Bestuurslid Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken weten.

Als opvolger is inmiddels een nieuwe bode benoemd: Marjanna Zeilinga. "Hier zijn we mee ingenomen, ze is een bekende in Dokkum en in de regio Noardeast-Fryslân. Zij treedt daarmee in de voetsporen van wijlen haar vader Marten Zeilinga, die ook voor de vereniging heeft gewerkt. Mw. Zeilinga is inmiddels alweer zestien jaar in de branche aan de slag bij diverse uitvaartverenigingen in Noardeast-Fryslân. Samen met dhr. Henk Fennema is ze nu het gezicht van onze vereniging." aldus De Jager.