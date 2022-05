Slimme truc leidt tot aanhouding van brandstichter

za 14 mei 2022 20.55 uur

DRACHTEN - Dankzij een slimme truc wist de politie zaterdagmiddag uiteindelijk twee brandstichters aan te houden in Drachten. Het gaat om twee mannen van 40 en 45 jaar uit deze woonplek. De twee worden verdacht van brandstichting bij een flat aan de Wielewalen.

De brandstichting vond omstreeks 16.40 uur plaats en de brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Al snel werd duidelijk dat er huisraad uit één van de appartementen was gegooid en dat er daarna brand was gesticht. Daarbij was het raam ook kapot gemaakt.

Bewoner verdwenen

De politie wist ter plaatse al één verdachte aan te houden. Hij was bij de bewoner op bezoek tijdens de brandstichting. De bewoner was op dat moment met de noorderzon verdwenen. Omdat de politie de man het liefst op heterdaad wilde aanhouden, werd een truc bedacht.

Onopvallend

Alle agenten besloten met hun politieauto's weg te gaan bij de woning. De verwachting was dat de man wel eens terug zou kunnen komen. Er werd vervolgens onopvallend gepost in afwachting wat er gebeuren zou.

Het duurde niet lang voordat er een vrouw naar het appartement van de verdachte ging. Ze had vermoedelijk spullen opgehaald en ze vertrok na 15 minuten. De vrouw is daarna gevolgd door een onopvallende agent op een fiets. Even later werd de bewoner door de politie op de Stelpswyk aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek. Op de plek van de brand heeft de forensische opsporing van de politie later een onderzoek ingesteld.

