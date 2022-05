Terugkeer naar de cel dreigt voor Drachtster na ruzie met zus

vr 06 mei 2022 16.55 uur

LEEUWARDEN - Een zo op het oog vrij ordinaire ruzie met zijn zus had grote gevolgen kunnen hebben voor een 23-jarige Drachtster. De man was begin december vorig jaar nog maar koud uit de detentie ontslagen en bij zijn ouders ingetrokken toen een terugkeer naar na de gevangenis dreigde.

Terug naar de cel

De Drachtster liep in een proeftijd: zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf die hoorden bij de straf die hij net had uitgezeten, hingen hem boven het hoofd. Als de officier van justitie kwaad had gewild, dan had ze hem vrijdag linea recta terug naar de cel kunnen sturen. Zover zou het niet komen. Maar de gedachte aan een hernieuwde vrijheidsstraf maakte de verdachte duidelijk behoorlijk nerveus.

Buren dachten aan overval

Het was ook niet de bedoeling dat hij vanuit de gevangenis naar zijn ouders zou gaan, maar hij kon nergens naar toe. Na een week liep het spaak tussen broer en zus. De verdachte werd kwaad omdat zijn zusje, op zoek naar keelpastilles, ongevraagd op zijn kamer was. De twee vlogen elkaar in de haren. Dat ging met zoveel herrie gepaard dat de buren dachten dat er een overval gaande was. Ze belden 112. De politie kwam vervolgens op volle sterkte langs.

Woedeaanval

De agenten troffen een zusje aan dat duidelijk aangeslagen en overstuur was. Ze stond te trillen op de benen en sprak met een angstig stemmetje. De verdachte zou haar geslagen, gestompt en geschopt hebben. Hij zou haar aan de haren hebben getrokken en bij de keel hebben gehad. Zwaar overtrokken, volgens de Drachtster. Volgens hem had zijn zus een woedeaanval gehad. “Dan gaat ze helemaal door het lint en verliest ze de controle over zichzelf”, aldus de Drachtster.

Rode vlekken op de keel