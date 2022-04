Druk bezocht open huis Dokwurk Dokkum

za 09 april 2022 20.10 uur

DOKKUM - Zaterdag was er open huis in het nieuwe onderkomen van sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk aan de Hendoweg in Dokkum.

Vrijdagmiddag was het gebouw door de medewerkers op een feestelijke wijze officieel in gebruik genomen. Vandaag mochten de medewerkers aan familie, vrienden, kennisen en het grote publiek hun werkplek laten zien. En wat waren ze trots om hun werk te laten zien.

Dokwurk is een sociaal ontwikkelbedrijf, dat mensen in de regio Noardeast Fryslân met een afstand tot werk helpt om deel te kunnen nemen binnen de arbeidsmarkt. Op de Hendoweg op industrieterrein Betterwird is, niet ver van de oude locatie, een gloednieuw gebouw gebouwd, waar de medewerkers binnen een beschutte werkplek werken op één van de productieafdelingen.

De bezoekers konden een kijkje nemen in het gebouw, maar ook buiten was genoeg te zien en te doen. Ook aan de inwendige mens was gedacht, zo waren er poffertjes, snert en drinken te krijgen.

De bezoekers kregen tijdens de rondleiding een zakje met dropjes mee die door de medewerkers zelf waren ingepakt en een schrijfblokje met een pen die door medewerkers van Dokwurk in de vestiging in Kollum zijn ingepakt.

