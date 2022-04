Getuigen gezocht van mishandeling in Oosterwolde

do 07 april 2022 15.54 uur

OOSTERWOLDE - De politie is dringend op zoek naar getuigen van een mishandeling in Oosterwolde. Deze vond omstreeks 21.00 uur op vrijdag 1 april plaats bij het tankstation aan de Weemeweg te Oosterwolde.

Aansluitend heeft er nog een confrontatie plaatsgevonden aan de Lage Esch te Oosterwolde. Hier was een voertuig bij betrokken. De politie doet nader onderzoek naar deze incidenten en zoekt getuigen. De politie laat weten: "Bent u getuige geweest, of heeft u camerabeelden van de genoemde incidenten. Dan komen wij graag in contact met u. Dit kan via het nummer 0900-8844."