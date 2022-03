Beschonken Burgumer (34) draait door bij supermarkt en is blij met zijn straf

vr 18 maart 2022 14.15 uur

LEEUWARDEN - Op 29 juni 2021 was een Burgumer (34) behoorlijk tekeergegaan. De man had in een dronken bui zijn vriendin mishandeld, bij de Jumbo had hij mensen bedreigd en hij had met een whiskyfles deuken in een auto geslagen. Vrijdag zat hij bij de rechter.

Niet zijn dag

Het was niet zijn dag geweest, erkende de verdachte. Hij had slecht nieuws gehad over de gezondheid van zijn moeder en was aan het drinken geslagen. Bij de Jumbo had hij meerdere mensen lastiggevallen. Toen een meisje zei dat ze de politie zou gaan bellen, sloeg de Burgumer haar met een whiskyfles de telefoon uit de hand.

Met drankfles op motorkap geslagen

Een man uit Sumar die in wilde grijpen kon een aanval met de whiskyfles ontwijken. De verdachte koelde vervolgens zijn woede door met de drankfles op de motorkap van de auto van de man te slaan. Diezelfde dag had de Burgumer zijn vriendin mishandeld en had hij zichzelf verwond door thuis een raam in te slaan.

Jarenlang drugsverslaafd geweest

De man is jarenlang drugsverslaafd geweest. Door het slechte bericht over zijn moeder had hij een terugval gekregen, meldde hij. Van de gebeurtenissen op 29 juni kon hij zich niet al teveel meer herinneren. Hij liep destijds nog in een proeftijd, er hing hem een voorwaardelijke celstraf van 144 dagen boven het hoofd.

Grote blijdschap

De Burgumer vroeg de rechter om hem een kans te geven. Hij heeft nog steeds een relatie en hij is bezig wat van zijn leven te maken. Bij een langdurige celstraf zou hij zijn woning kwijtraken. De rechter was coulant. Tot grote blijdschap van de verdachte bepaalde zij dat de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf niet doorging. De vordering was veel te laat ingediend.

Agressiebeheersing

De Burgumer kreeg een werkstraf van 70 uur plus een voorwaardelijke celstraf van 13 dagen plus één dag onvoorwaardelijk. Die ene dag heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Hij moet zich melden bij de reclassering en hij moet meewerken aan alcohol- en drugscontroles. Hij moet ook een training in agressiebeheersing volgen. De man werd vrijgesproken van het bedreigen van een buurvrouw. Getuige de innige omhelzing met zijn vriendin, meteen nadat het vonnis was uitgesproken gaf hij een dikke zoen op de wang, was de man blij met de uitspraak.