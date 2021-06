Agressieve man valt mensen aan bij Jumbo

di 29 juni 2021 19.04 uur

BURGUM - Een agressieve man heeft dinsdagavond meerdere mensen lastig gevallen en/of aangevallen aan de Markt in Burgum. Zo werd een meisje aangevallen met een drankfles. Het meisje had de man aangesproken toen de man stond te schreeuwen en andere mensen lastigviel. Ze werd daarop geslagen met de drankfles en haar mobiele telefoon werd vernield.

Een man uit Sumar besloot ook in te grijpen en stapte uit zijn bestelbus. Hij riep: "oprotten" naar de man. De man sloeg op een zeker moment met de fles meerdere deuken in de motorkap van het voertuig. Hij had mogelijk niet eens door dat het de auto van de man was. Volgens de Sumarder draaide de man volledig door en wilde hij hem op een zeker moment aanvallen. Hij dreigde met de fles drank en wilde nog iets uit zijn broek halen. De Sumarder besloot daarop afstand te houden.

De politie werd om 18.11 uur gealarmeerd en bij het horen van de sirene sloeg de man op de vlucht op zijn fiets. Hij was op dat moment in het gezelschap van een vrouw die ook fietste. Ze fietsen in de richting van de Kwekersstrjitte. De getuige die de politie had gebeld, wist op dat moment nog een paar foto's te maken. Deze foto's zijn overhandigd aan de politie.

De politie liet om 18.36 uur nog een Burgernet actie uit gaan. Mensen in de omgeving werden opgeroepen om uit te kijken naar de man. Het betrof een man tussen de 20 en 30 jaar oud, blank, zwart haar, zwart Puma shirt, zwarte trainingsbroek en hij droeg Nikes. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en had tattoo op zijn arm.

