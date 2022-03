Tytsjerksteradiel wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

do 03 maart 2022 20.53 uur

BURGUM - Tytsjerksteradiel gaat ruimhartig om met de humane opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werd hiervoor een motie ingediend. Alle partijen stemden voor.

Freddy de Haan (FNP) kondigde de motie aan. Daarop volgde Nynke Koopmans (BVNL) met de oproep aan de indieners van de motie om het goede voorbeeld te geven en de deuren te openen. "Dy minsken kinne elk momint op de stoep stean." Koopmans vreest dat er veldbedden in de Westermar komen te staan als de gemeente iets gaat regelen. Dat is geen plek voor moeders en kinderen. Ze roept inwoners op om in actie te komen. "Litte wy bewenners oproppe om de doarren te iepenjen om in echt humaan plak te bieden."

Raadsleden openen deuren

Erwin Duursma (D66) gaf direct aan dat hij plek had voor maximaal vier personen. Van der Veen (CU) wees het college naar het initiatief Takecarebnb dat opvang en vluchtelingen koppelt. Freddy de Haan (FNP) liet ook weten dat de vluchtelingen bij hem thuis ook welkom zijn. Hij merkte ook op dat het wel goed zou zijn als het gemeentebestuur wel de coördinatie hiervoor op zich zou nemen. Duursma dacht dat dat landelijk wel geregeld zou gaan worden.

Burgemeester Jeroen Gebben ziet wel een rol voor de gemeente om alles goed te coördineren. Zo hebben mensen misschien na de eerste opvang ook psychische hulp nodig e.d. Het college stond volledig achter de motie.