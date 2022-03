Brandweer Kollum stelt materiaal beschikbaar voor Oekraïense brandweer

ma 28 februari 2022 21.54 uur

KOLLUM - Bevelvoerder Albert Hoof van brandweer Kollum heeft gehoor gegeven aan een oproep van de bevelvoerder van de brandweer uit IJsselmuiden. Bevelvoerder Jan Ten Berge deed een oproep via sociale media voor brandweerkorpsen en Veiligheidsregio’s om eens in hun magazijnen te kijken of ze daar nog overbodige bruikbare spullen hadden liggen, waar de brandweer in Oekraïne blij mee zal zijn.

Hierop heeft Albert Hoof van brandweer Kollum contact opgenomen met Jan ten Berge, omdat brandweer Kollum zich vaak inzet voor Roemenië. In de kazerne in Kollum lagen al wat brandweerspullen, zoals brandweerkleding, helmen en laarzen. Deze spullen gaan anders vaak naar Roemenië maar gaan nu naar Oekraïne.

In Oekraïne is inmiddels een schreeuwend tekort aan hulpverleningsmiddelen. Veel burgers helpen met het blussen van branden. Dit met gevaar voor eigen leven.

Dinsdagmorgen brengt Albert Hoof de spullen naar IJsselmuiden. Hier worden de goederen verzameld. Bevelvoerder Jan ten Berge zorgt voor verder vervoer naar Oekraïne waar de brandweerspullen goed terecht zullen komen en hard nodig zijn.

Brandweerkorpsen die nog oude spullen hebben die over zijn, kunnen contact opnemen met Albert hoof van brandweer Kollum op tel. 0630735286.