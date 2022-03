Rechtbank: kraanbestuurder heeft geen schuld aan dodelijk ongeval

do 24 februari 2022 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige kraanbestuurder uit Hollum die op 25 februari 2020 een voetganger aanreed waardoor deze kwam te overlijden, heeft volgens de rechtbank geen schuld aan het ongeval. Volgens de rechtbank was er sprake van een noodlottig ongeval waarbij de bestuurder van de kraan niets te verwijten valt.

Alert en voorzichtig gedragen

De man heeft zich alert en voorzichtig gedragen. Twee weken geleden tijdens de rechtszaak kwam het Openbaar Ministerie (OM) ook al tot de conclusie dat de Hollumer niets te verwijten valt. Het OM vorderde vrijspraak.

Niet nodig Hollumer extra gestraft wordt

Het slachtoffer was een 21-jarige dorpsgenoot van de verdachte. De man is op de Fabrieksweg bij Hollum door de kraan aangereden. Het slachtoffer was op weg naar zijn werk in een naburig hotel. De ouders van het slachtoffer lieten de rechtbank per brief weten dat ze het niet nodig vonden dat de Hollumer extra gestraft wordt.