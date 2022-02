OM: kraanbestuurder had geen schuld aan dodelijk ongeval op Ameland

do 10 februari 2022 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige kraanchauffeur uit Hollum (Ameland) die op 25 februari 2020 op de Fabrieksweg bij Hollum met zijn mobiele kraan een voetganger aanreed waardoor deze kwam te overlijden, valt strafrechtelijk niets te verwijten. Tot die conclusie kwam officier van justitie Annemieke Kemkers donderdag bij de strafzaak tegen de kraanbestuurder, zij vorderde vrijspraak.

Kort moment van onoplettendheid

Het slachtoffer, een 21-jarige dorpsgenoot van de kraanmachinist, is hoogstwaarschijnlijk tijdens een kort moment van onoplettendheid door de kraan aangereden. De bestuurder richtte volgens de ongevalsanalyse van de politie waarschijnlijk zijn aandacht op naderende personenauto’s.

Geen 'aanmerkelijke schuld'

Het slachtoffer, waarschijnlijk lopend op weg naar zijn werk in een naburig hotel, is misschien zeer kort zichtbaar geweest voor de bestuurder, maar dat is volgens de officier onvoldoende om te komen tot 'aanmerkelijke schuld'. Ook is er geen sprake geweest van gevaarlijk rijgedrag van de kant van de verdachte. Volgens getuigen reed de kraanbestuurder juist rustig.

Zicht slecht

Op de zitting verklaarde de Hollumer dat hij het slachtoffer pas na de aanrijding zag in de camera die achterop de kraan staat. Hij stelde dat als het slachtoffer eerder op de rijbaan had gelopen, hij hem had moeten zien.

Niet nodig dat verdachte extra gestraft wordt

De verdachte en het slachtoffer zijn verre familie van elkaar. De ouders van het slachtoffer lieten de rechtbank per brief weten dat ze het niet nodig vinden dat de verdachte extra gestraft wordt. De man heeft meerdere keren contact gezocht met de nabestaanden en hij is ook op de uitvaart geweest. Hij heeft het er nog steeds moeilijk mee. "Als ik het terug kon draaien dan deed ik het direct", zei hij in zijn laatste woord.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.