Aanhouding na woningbrand in Augustinusga

zo 19 december 2021 02.08 uur

AUGUSTINUSGA - In een bovenwoning in Augustinusga is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Op dat moment was er nog één persoon in de woning aan de Boskkamp aanwezig. De man is door de brandweer uit de woning gehaald.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Omdat het vermoeden bestond dat het om brandstichting ging, werd de bewoner aangehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit niet het geval was, waarna de man weer is vrijgelaten.

De brand werd ontdekt door een voorbijganger die een vreemde lucht rook. Toen de man op onderzoek uit ging zag hij rook uit de bovenwoning komen. Hierop heeft hij de hulpdiensten gealarmeerd. Vermoedelijk stond er nog een pannetje op het vuur.

