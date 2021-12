Rutte: Nederland gaat nog een keer op slot

za 18 december 2021 19.16 uur

LEEUWARDEN - Het kabinet heeft zaterdagavond in een persconferentie strengere lockdown maatregelen aangekondigd. Rutte sprak van een sombere situatie. De maatregelen zullen ingaan op zondagochtend 05.00 uur en zullen gelden tot in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Het gaat om de sluiting van onder andere niet-essentiële winkels, scholen, horeca en doorstroomlocaties. Voor het onderwijs geldt de sluiting vooralsnog tot 9 januari.

Daarnaast zullen ook theaters, bioscopen, musea en sportscholen hun deuren moeten sluiten. De supermarkten mogen wel open blijven. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer, banken, tankstations en bibliotheken. Professionele sportwedstrijden zullen wel worden gespeeld, alleen is publiek daarbij niet welkom.

De maximale groepsgrootte buiten gaat naar twee personen. Ook thuis mogen maximaal twee bezoekers langskomen. Voor kerst is een uitzondering gemaakt, dan zouden maximaal vier gasten verwelkomd mogen worden. Deze uitzondering geldt ook voor Oud en Nieuw. Voor de beide kerstdagen en Oud en Nieuw is de maximale groepsgrootte buiten ook vier personen.

Jaap van Dissel van het OMT (Outbreak Management Team) noemt de situatie zorgelijk. Deze vijfde golf die in aantocht is wordt veroorzaak door de omicron variant. Deze variant zou zich nog sneller verspreiden. Omicron zou dominant gaan worden tussen kerst en Oud en Nieuw. Dat wil zeggen dat het grootste deel van de besmettingen deze variant zal zijn. In bijvoorbeeld London is 70% van de gevallen nu al omicron. Van Dissel roept mensen op om de booster prik te gaan halen om de druk op de zorg niet te hoog laten oplopen.

Hugo de Jonge zegt dat er momenteel 1,5 miljoen boosterprikken gezet zijn. Ook defensie ondersteunt de GGD bij het zetten van de vaccinaties. De capaciteit blijft zich uitbreiden de komende tijd. Tweede helft van januari moet de boostercampagne afgerond zijn. Dan zou iedereen boven de 18 jaar oud de kans hebben gehad om de prik te halen. De Jonge benadrukte ook nog het belang van de boosterprik.

In de dagen voor 14 januari zal besloten worden hoe verder. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.