Kijkkastjes van Kribbe naar Kroon Veenklooster

za 18 december 2021 18.36 uur

VEENKLOOSTER - Het kijkkastjes project in de kerstvakantie op de Brink in Veenklooster gaat wél door! Helaas kan de Krystkuier in Veenklooster dit jaar niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

De kijkkastjes waren een onderdeel van de Krystkuier, maar is nu een activiteit op zichzelf geworden. Voor iedere dag in december zijn er kastjes gemaakt door Raderwerk uit Buitenpost.

Elk kastje is gevuld door basisscholen, kinderopvang, woon-en verzorgingshuizen, dagbesteding, werk-en leerbedrijven uit alle omringende dorpen. Zij hebben zich laten inspireren door het thema: “Van Kribbe naar Kroon”. We ontmoeten elkaar dit jaar door middel van de kijkkastjes op de Brink!

Vanaf 19 december 2021 tot 9 januari 2022 zijn de kastjes te bewonderen op de Brink in Veenklooster. Loop tussen de kastjes door en kijk naar de prachtige kunstwerkjes die er gemaakt zijn. Geniet van de verrassing!

