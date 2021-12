Auto eindigt in de sloot langs A7

zo 12 december 2021 19.36 uur

TERWISPEL - Een 22-jarige automobilist uit Steenwijk is zondagavond lichtgewond geraakt bij ongeval op de snelweg A7 ter hoogte van Terwispel. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg en kwam in de sloot tot stilstand.

De bestuurder van deze auto is per ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zat waarschijnlijk alleen in het voertuig.

De brandweer, politie en ambulance zijn om 18.48 uur opgeroepen voor het ongeval. Een rijstrook werd door Rijkswaterstaat afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit de diep gelegen sloot te trekken.

In de file die op de A7 ontstond kwamen uiteindelijk ook nog twee auto's met elkaar in botsing.

FOTONIEUWS