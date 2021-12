Auto botst op taxi en afzetting van Rijkswaterstaat

zo 12 december 2021 19.55 uur

TERWISPEL - Een 21-jarige automobilist uit Eelde is zondagavond in botsing gekomen met een taxi waarna er ook een auto van Rijkswaterstaat bij betrokken raakte. De auto van Rijkswaterstaat was ingezet voor de afzetting van de rijksweg A7 bij Terwispel.

De aanrijding ontstond toen de 21-jarige bestuurder te laat de wegafzetting zag en uitweek. De taxi werd geraakt en de auto van Rijkswaterstaat geschampt. Twee personen raakten gewond.

A7 korte tijd dicht

Er was aan het begin van de avond een auto in de sloot beland. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd één rijstrook afgezet voor het passerende verkeer. In deze stroom auto's kwam de automobilist in botsing met de taxi en daarna deels met de auto van Rijkswaterstaat. Door het ongeval ontstond een nog grotere file. De A7 is zelfs tijdelijk even helemaal dichtgezet door de hulpdiensten.

Drie ambulances

Er zijn in totaal drie ambulances ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Twee inzittenden van de auto die het zwaarst beschadigd raakte, zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

