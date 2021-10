Accolade wil acht sociale huurwoningen bouwen aan de Stationsweg

do 14 oktober 2021 12.34 uur

DRACHTEN - Woningcorporatie Accolade heeft plannen om aan de Stationsweg in Drachten acht sociale huurwoningen te bouwen. Accolade lichtte haar voornemen toe aan omwonenden. Dit deden ze tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 13 oktober.

Acht sociale huurwoningen

Op het nu deels lege terrein stond vroeger een meubelzaak. Accolade bouwde in 2017 24 tijdelijke woningen voor jongeren op deze plek. Deze woningen zouden minimaal tien jaar blijven staan. Accolade is nu van plan om acht grondgebonden sociale huurwoningen erbij te bouwen. Dit worden huizen voor één of twee personen. De beginhuur van deze woningen blijft onder de lage aftoppingsgrens. Dit betekent dat de huurprijs niet hoger is dan € 633,25 per maand (prijspeil 2021).

Het appartementengebouw blijft voorlopig staan.

"Het is niet verstandig om de 24 tijdelijke woningen nu al af te breken", vertelt Heleen Brameijer, coördinator Ontwikkeling bij Accolade. "Er is krapte aan woningen voor jongeren en statushouders. Samen met de gemeente en andere corporaties hebben we de taak om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Eerder afbreken is daarom niet verstandig. Als het appartementengebouw in de toekomst wordt gesloopt dan hebben we plannen om hier dertien grondgebonden sociale huurwoningen voor in de plaats te bouwen. Ook deze woningen zijn geschikt voor één of twee personen."