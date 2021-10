Drent krijgt 2 jaar cel voor productie van xtc-pillen in drugslab Suwâld

do 07 oktober 2021 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van het Drentse Roden (31) is donderdag wegens betrokkenheid bij een xtc-lab in de schuur van een boerderij bij Suwâld door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden.

Beelden van bewakingscamera’s

De Rodenaar is volgens de rechtbank betrokken geweest bij de opbouw van het lab en bij de productie van xtc. Twee weken geleden op de zitting beweerde dat man dat hij alleen wat spullen – zogeheten IBC-containers – naar de afgelegen boerderij aan de Alde Miede had gebracht en tafels en stoelen naar de stort had gebracht. Op beelden van de bewakingscamera’s van de boerderij had de politie de Rodenaar regelmatig gespot. Op handschoenen die in het lab lagen zat DNA van de Drent.

Gele tuinslang

Op basis van de aangetroffen apparatuur en grondstoffen schatte de politie dat het lab een productiecapaciteit had van 1,4 tot 2,3 miljoen pillen. Op 12 december 2017 deed de politie een inval, na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem (MMA) een paar maanden daarvoor, dat er een wietplantage in de boerderij zou zitten. Dat bleek te kloppen, in de boerderij zat een kwekerij met 77 planten. Een gele tuinslang die vanuit de boerderij naar de schuur liep, leidde de politie vervolgens naar het drugslab.

Redelijke termijn overschreden

De zaak heeft lang op de plank gelegen en had volgens de rechtbank ook ruimschoots de zogenoemde redelijke termijn overschreden: een zaak moet in principe binnen twee jaar voor de rechter komen. Door de overschrijding – met 17 maanden volgens de rechtbank – viel de uiteindelijke straf een stuk lager uit dan gebruikelijk is in dit soort zaken.

De Rodenaar moet wel terug naar de gevangenis, in augustus 2018 had de rechtbank de voorlopige hechtenis geschorst. De man heeft 108 dagen vastgezeten.

Eigenaar veroordeeld voor wietplantage

De zaak tegen een tweede verdachte, een 36-jarige Groninger, werd twee weken geleden aangehouden. Hij had zich ziek gemeld. Een derde verdachte, een inwoner van Assen (35), zal zich waarschijnlijk voor de rechtbank in zijn woonplaats moeten verantwoorden. De eigenaar van de boerderij – hij was 43 jaar toen hij werd aangehouden – is eind oktober 2018 alleen veroordeeld voor het bezit van de wietplanten. Hij kreeg 30 dagen cel.