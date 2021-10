Grote uitslaande brand bij geitenbedrijf in Kollum

za 02 oktober 2021 21.26 uur

KOLLUM - Zaterdagavond is een zeer grote uitslaande brand uitgebroken bij een melkgeitenbedrijf aan de Hesseweg in Kollum. Er brak brand uit in een stal waar zo'n 500 geiten in stonden.

Uitslaande brand

De eerste brandweerploeg werd om 21.13 uur opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een uitslaande brand waardoor er nog meer eenheden werden opgeroepen. Ploegen uit Kollum, Buitenpost, Dokkum, Grijpskerk en Zuidhorn zijn ingezet.

Buren sloegen alarm

De brand zou zijn opgemerkt door buren. Zij sloegen alarm. Naast de politie en brandweer kwamen later ook medewerkers van de gemeente en een ambulance ter plaatse. Eén persoon is onderzocht door het ambulancepersoneel in verband met rookinhalatie.

Onbekend aantal geiten overleden

Volgens de brandweer is er een onbekend aantal geiten overleden. Omstreeks 22.00 uur had het vuur plaatsgemaakt voor grote rookwolken. Even voor 22.30 uur was het vuur volgens de brandweer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

