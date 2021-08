Voorarrest verlengd van verdachte drugslab Kootstertille

vr 13 augustus 2021 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige Mexicaan blijft in voorarrest voor zijn aandeel in het drugslab in Kootstertille. De man was samen met een 54-jarige man uit Amsterdam aanwezig toen het lab aan de Oastkern in februari werd opgerold.

De Amsterdammer werd begin juni vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. Vluchtgevaar was voor de rechtbank de grootste reden om het voorarrest van de man uit Mexico te verlengen.

Crystal meth

De politie trof in februari in de loods 94 kilo crystal meth aan en 90 liter grondstoffen voor het maken van de synthetische drug. Het politie-onderzoek is nog volop gaande en de Mexicaan wordt in verband gebracht met een drugslab in Grootegast.

Nog meer verdachten

Het onderzoek duurt langer dan verwacht omdat via de Sky Chats nog vier verdachten in beeld zijn gekomen. Een aantal chats moeten nog geanylseerd worden. Het is daarom nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat wordt waarschijnlijk in oktober of november. In maart werden in deze zaak ook nog twee mannen uit Kootstertille en Grootegast aangehouden.

Vluchtgevaar

De rechtbank ging tijdens deze pro-forma zitting akkoord met het aanhouden van de zaak voor maximaal 3 maanden. De 54-jarige verdachte blijft in voorlopige hechtenis.

De rechtbank zag onvoldoende redenen om de man vrij te laten. Dit heeft te maken met het vluchtgevaar, het recidive gevaar en de vreemdelingenstatus van verdachte.