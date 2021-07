Vrolijke zomerdagen met het WÃ¢ldsang Goedhoutensemble

Vrolijke zomerdagen met het Wâldsang Goedhoutensemble

wo 28 juli 2021 11.35 uur

BUITENPOST - Op vrijdag 6 en zaterdag 12 augustus kunnen blokfluiters meedoen aan de twee vrolijke zomerdagen met het Goedhoutensemble van muziekschool De Wâldsang uit Buitenpost. Na aanmelding ontvangen zij hun partij, zodat er tijd is om die in te studeren.



De dagen zijn zowel voor ensemble leden als voor gasten, van jong tot oud. Er is wel wat niveau nodig, maar het zal voor een geïnteresseerde zeker lukken. De locatie is nog niet bekend, maar zal in de buurt van Oentsjerk zijn.



Kosten: € 7,50 en voor twee keer € 10.



Voor het doorgaan van deze dagen geldt een minimum van 12 spelers. Aanmelding vooraf bij dirigente Stella Boggia-van Maris: vijf.ineen.hand@gmail.com.



Meer info op: www.goedhoutensemble.jouwweb.nl



Onder de inspirerende leiding van dirigente Stella Boggia-van Maris speelt het Goedhoutensemble al sinds 2010 gevarieerde programma's. Dit blokfluitensemble bestaat momenteel uit 21 enthousiaste leden. Zij bespelen alle blokfluiten: de sopranino, sopraan, alt, tenor, basblokfluit en de contrabas.

De prachtige klankkleuren van de blokfluiten worden ondersteund door een cello en een viola da gamba-speler. Het zorgt voor een warme en bijzondere uitstraling.

Het Goedhoutensemble is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die geinteresseerd zijn in samenspelen.